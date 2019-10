Samsung Galaxy S9 è in offerta a un prezzo bomba da Esselunga

Prospettive per Samsung Galaxy S9 - Note 10 e Note 9 su Android 10 : i tempi di attesa per la beta : Ci sono interessanti Prospettive da prendere in esame oggi 13 ottobre per quanto riguarda i tempi di uscita dell'aggiornamento Android 10 in versione beta, relativamente alle informazioni raccolte su Samsung Galaxy S9, Note 10 e Note 9. Dopo l'avvio dell'apposito programma per il Galaxy S10 durante il weekend, anche se con ogni probabilità non toccheremo mai con mano questo firmware non definitivo in Italia, lecito chiedersi quali siano i ...

Approdo Android 10 sui Samsung Galaxy S7 : donwload LineageOS 17.0 beta : Il modding rende possibile anche quello a cui non avremmo mai creduto: il Samsung Galaxy S7 può funzionare con Android 10, il tutto grazie all'apporto offerto da LineageOS 17.0 beta, da poco rilasciata per l'ex flagship 2016. Inutile starvi a dire, anche se è bene precisarlo a scanso di equivoci, che il dispositivo non riceverà mai l'ultima major-release in forma ufficiale, e che, qualora decideste di volerla installare, non potrete fare altro ...

Voglia di Android 10? Eccolo su Realme 3 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S7 e non solo - grazie alle custom ROM : Realme 3 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi A2 Lite, Lenovo ZUK Z1, Sony Xperia XA2 e Lenovo P2 ricevono Android 10 grazie alle custom ROM. L'articolo Voglia di Android 10? Eccolo su Realme 3 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy S7 e non solo, grazie alle custom ROM proviene da TuttoAndroid.

Si espande il rilascio di Android 10 in beta per Samsung Galaxy S10 : Si espande il rilascio della nuova One Ui 2.0 beta basata su Android 10 per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e. L'articolo Si espande il rilascio di Android 10 in beta per Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Si è sbloccata la beta Android 10 per il Samsung Galaxy S10 questo sabato : bollettino aggiornato : Dopo giorni caratterizzati da notizie contrastanti e da un leggero ritardo per il Samsung Galaxy S10 sulla tabella di marcia, emergono oggi 12 ottobre alcune novità rilevanti per tutti coloro che non vedono l'ora di toccare con mano l'aggiornamento Android 10 a bordo del device. Seppur nella sola versione beta. Di recente, su queste pagine, vi ho parlato dello slittamento del programma di circa cinque giorni in Europa, con un nuovo appuntamento ...

In Europa le patch di settembre per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : Si mettono bene le cose per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, per i quali è stato rilasciato l'aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2019 anche in Europa, come riportato dal noto portale 'Galaxyclub.nl' (vi avevamo parlato in questo articolo dell'avvio del roll-out in alcune altre parti del mondo, per lo più localizzate in America Latina), una notizia sicuramente positiva anche per i modelli italiani, per cui la situazione potrebbe ...

Potrebbe esserci anche un Samsung Galaxy S10 Lite : non solo Note 10 Lite : Credevate che le indiscrezioni fossero finite con il Samsung Galaxy Note 10 Lite? Vi sbagliavate: così come spifferato da Ishan Agarwal, Potrebbe essere presentato anche il Samsung Galaxy S10 Lite, con codice prodotto SM-G770F. Secondo quanto riferito dal leaker, la versione economica dell'attuale top di gamma dovrebbe contraddistinguersi dalle stesse specifiche tecniche del Galaxy A91 (SM-A915F), che ricordiamo non essere ancora stato ...

Samsung potrebbe presto lanciare un nuovo Galaxy S economico : Galaxy S10 Lite o S11 Lite? : Stando agli ultimi rumor, Samsung starebbe pensando di lanciare un nuovo Galaxy S economico, dovrebbe chiamarsi Galaxy S10 Lite o S11 Lite. L'articolo Samsung potrebbe presto lanciare un nuovo Galaxy S economico: Galaxy S10 Lite o S11 Lite? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A91 è prossimo al lancio - con specifiche da top di gamma : Secondo gli ultimi rumor il Samsung Galaxy A91 dovrebbe uscire sul mercato entro fine 2019 L'articolo Samsung Galaxy A91 è prossimo al lancio, con specifiche da top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora : ecco le patch di settembre : Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2019, aggiornamento che porta varie correzioni a diverse vulnerabilità e miglioramenti ad alcune funzionalità. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora: ecco le patch di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung riproporrà la promo con le offerte del 50% per i 10 anni dei Galaxy : I festeggiamenti per il decimo compleanno di Samsung Galaxy sono stati solo rimandati, presto Samsung comunicherà data e ora del nuovo appuntamento. L'articolo Samsung riproporrà la promo con le offerte del 50% per i 10 anni dei Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha in mente un Note economico col nome Galaxy Note 10 Lite : Il Samsung Galaxy Note 10 Lite sarà il nuovo phablet economico dell'azienda sud coreana L'articolo Samsung ha in mente un Note economico col nome Galaxy Note 10 Lite proviene da TuttoAndroid.

Presto un Samsung Galaxy Note 10 Lite anche in Italia? Come sarà : Sembrerebbero non esserci più dubbi sul lancio imminente di un Samsung Galaxy Note 10 Lite. Si tratterebbe di una versione meno premium e comunque alla portata di molte più tasche rispetto agli attuali Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Ne sono convinti gli esperti di SamMobile che hanno pure ricevuto delle soffiate hi-tech in riferimento al prossimo lancio da informatori a loro dire affidabile. Quanto ne sappiamo dunque del prossimo ...