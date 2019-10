La Nasa manda finalmente le donne in passeggiata nello spazio

Fonte : vanityfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Lealla conquista dello. Per la prima volta laprogramma unaspaziale tutta al femminile. In realtà sarebbe la seconda, ma a marzo l’operazione saltò per mancanza di tute della misura giusta. Allora uscì dalla stazione spaziale internazionale una donna soltanto, ora sono due. L’appuntamento è per il 21 ottobre. Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir saranno impegnate nella sostituzione delle vecchie batterie dei pannelli solari della Iss. Lavoreranno in coppia per questa attività extraveicolare sulla Iss. Christina Koch ha già iniziato a lavorare al progetto, che va avanti dal 2017. Per lei nel mese di ottobre sono in programma ben tre passeggiate spaziali. Dopo aver superato i 200 giorni consecutivi a bordo della Stazione Spaziale, ora punta al traguardo dei 300 giorni per conquistare il record per la permanenza più lunga per una donna in una singola ...