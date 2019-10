Malattia di Martin Castrogiovanni Neurinoma del plesso lombare | che tipo di tumore è

Malattia Emma - il gesto di Stefano De Martino fa infuriare : “Rispetto zero!” : Emma Marrone non sta bene: il tumore è tornato. Lei che già aveva dovuto combattere contro la Malattia , annuncia di doversi ritirare dalle scene per curarsi. Immediata la pioggia di messaggi di sostegno, solidarietà, vicinanza. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato” aveva Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La vita è ciò che ti accade ...

Emma si ferma per Malattia : Marco Bocci fa il tifo per lei - Stefano De Martino tace : La notizia dello stop forzato che Emma Marrone ha dovuto dare alla sua carriera ha lasciato tutti senza parole: la cantante ha fatto sapere di doversi obbligatoriamente fermare per risolvere un problema di salute. Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti sui social network per far sentire la loro vicinanza alla cantante, spicca l'ex fidanzato Marco Bocci: l'attore ha usato Instagram per far sapere alla pugliese di essere dalla sua parte ...