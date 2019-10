Juventus | Sacchi | ‘Sarri non mi sta stupendo’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Maurizio Sarri, in questi mesi, sta facendo un lavoro eccezionale alla. Il tecnico toscano ha cambiato il volto dei bianconeri e la squadra sta assimilando al meglio i suoi schemi. La Juve con il nuovo allenatore sta proponendo un gioco spumeggiante e i tifosi juventini sono entusiasti delle prestazioni che sta offrendo la Vecchia Signora. In questa pausa per le nazionali in molti addetti ai lavori stanno elogiando il lavoro che Maurizio Sarri sta facendo in bianconero. Di quello che l’allenatore ex Chelsea sta facendo a Torino ne ha parlato anche Arrigoche è stato intervistato a margine del Festival dello sport a Trento. L’ex ct dell’Italia ha spiegato che non è assolutamente stupito da ciò che sta facendo Maurizio Sarri: “Non mi sta stupendo, anzi, lo avevo consigliato al Milan qualche anno fa”.elogia Sarri In questa pausa per le nazionali ladi ...

Bennid22 : RT @n_bianconere: #Juventus Sacchi elogia #Sarri #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - n_bianconere : #Juventus Sacchi elogia #Sarri #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - fcin1908it : Sacchi: 'Inter e Napoli più vicine alla Juventus? I bianconeri hanno tutto, dipende da...' - -