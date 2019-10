È morto l' attore Carlo Croccolo | aveva 92 anni

Carlo Croccolo morto - addio all’attore comico “spalla” di Totò e protagonista di “Tre uomini e una gamba” : “Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento“. Con queste parole la famiglia ha voluto annunciare su Facebook la morte di Carlo Croccolo, attore celebre per esser stato la “spalla” di Totò in moltissimi film, da “47 morto che parla” a “Miseria e Nobiltà” e “Totò lascia o raddoppia?” e “Signori si nasce”. Aveva 92 anni e si è spento “questa mattina, alle prime luci ...

È morto l’attore Robert Forster : Era famoso per per “Jackie Brown” di Tarantino, e di recente era comparso in “Twin Peaks” e nel film tratto da “Breaking Bad”: aveva 78 anni

Upas - Arturo è morto : le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci : Muore Arturo, il padre di Marina, uno dei personaggi più amati La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, 9 ottobre 2019, ha visto la morte di Arturo. La notizia ha rattristato molto i fan della fiction napoletana che, fin dalla sua prima apparizione, sono stati subito conquistati da questo personaggio. Il […] L'articolo Upas, Arturo è morto: le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci proviene da Gossip e Tv.

morto l'attore statunitense Rip Taylor celebre ?per Mamma ho riperso l'aereo e la serie Jackass : l'attore statunitense Rip Taylor, specializzato in ruoli comici, è deceduto a 84 anni a Los Angeles dopo esser stato colpito da un attacco cardiaco una settimana fa. Si è spento all’età di 84 anni l'attore comico statunitense Rip Taylor. "The king of confetti”, come veniva soprannominato nell’ambiente cinematografico per quella sua abitudine a lanciare coriandoli negli studi televisivi, è Morto il 6 ottobre al "Cedars Sinai Medical Center" di ...

Tv e cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...

Rob Garrison morto - l?attore che interpretò Tommy in Karate Kid aveva 59 anni : Rob Garrison è morto. Il Tommy di "Per vincere domani ? The Karate Kid" aveva 59 anni. La famiglia ha confermato la notizia diffusa dal sito Usa Tmz. Rob Garrison era...

Tv e cinema in lutto : l’attore Aron Eisenberg è morto a 50 anni. Indimenticabile il suo ruolo nell’amata serie : “Era un’anima intelligente, umile, divertente, empatica”, dice lei. “Cercava di vivere all’insegna dell’integrità e della verità. Mi ispirava (e mi ispira ancora) ad essere la migliore persona possibile, perché lui cercava sempre di vivere allo stesso modo”, con queste parole Malissa Longo ha annunciato la morte di Aron Eisenberg. Nell’agosto del 2015 ad Eisenberg era stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi ...

morto Aron Eisenberg - addio all’attore di Star Trek : aveva 50 anni : L’attore statunitense Aron Eisenberg, noto per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine“, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è Morto all’età di 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, umile, divertente, enfatica – ha ...