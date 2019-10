Siria | raccolta fondi della Mezzaluna Rossa curda | “Disastro per sfollati e vittime

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) LaKurdistan Onlus ha attivato una campagna per affrontare l’emergenza indel Nord, dopo l’inizio degli attacchi armatiTurchia. LaKurdistan è la diramazione nazionale di Heyva Sor a Kurdistanê, la più grande organizzazione umanitaria per il Kurdistan: “L’invasione in territoriono annunciata da Erdoğan – si legge in una notaonlus – comporterebbe non soltanto l’occupazione militare delle principali città del Rojava, ma provocherebbe anche un disastro umanitario di proporzioni inimmaginabili per numero dicivili. Pertanto facciamo appello al governo italiano, all’Unione Europea e a tutti gli organismi internazionali di intervenire celermente per fermare il conflitto con il fine di proteggere tutta la popolazionena”. La onlus quindi fa appello ...

