Napoli - colpo di scena Hamsik : “Tornare? Non lo escludo” : Hamsik Napoli- Marek Hamsik riapre parzialmente al Napoli e ad un ritorno che avrebbe del clamoroso. Come sottolineato dai colleghi di “Sportmediaset“, il centrocampista slovacco ha timidamente espresso il suo punto di vista su un potenziale ritorno, ma senza nulla di concreto e certo. Queste le parole dell’ex capitano azzurro:“Se mi chiedessero di tornare per […] L'articolo Napoli, colpo di scena Hamsik: ...

Torino-Napoli - Lozano demolito dai giornali : “E’ invisibile - nessun colpo di inventiva. Una delusione da 42 milioni” : Torino-Napoli, Lozano è invisibile: le critiche de Il Mattino Torino Napoli Lozano| Hirving Lozano continua a deludere. L’acquisto più pagato della storia del Napoli anche nella giornata di ieri è apparso sottotono. nessuna sortita offensiva degna di nota, spesso invisibile e quindi mai pericoloso per gli avversari. Al Mattino non è andata per niente giù la sua prova, e per questo motivo le critiche che piovono stamattina sono ...

Llorente : “Amore a prima vista con Napoli - mi sono trovato alla grande! La sconfitta col Cagliari un colpo duro - c’era un rigore mi hanno strappato la maglia. Mi trovo bene in coppia con Milik. Su Fabian e lo scudetto…” : L’intervista di Fernand Llorente L’attaccante della SSC Napoli, Fernando Llorente è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: Mercoledì la sconfitta contro il Cagliari. Quanta rabbia c’è? “E’ stato un colpo duro per noi, penso che abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni. Quando sbagli tanto può capitare e capita ...

Gazzetta su Llorente al Napoli : Colpo over 30 non si era mai visto : ADL convinto da 2 aspetti : Llorente al Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive sui motivi che hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad ingaggiare un calciatore over 30 Llorente al Napoli: Colpo over 30 non si era mai visto: ADL convinto da 2 aspetti. Così l’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega le trame che hanno portato al Colpo Fernando Llorente per il club partenopeo. “Ecco il fatto nuovo in casa Napoli. Arriva un giocatore ...

Choc a Napoli : ex generale dell'Esercito in pensione si uccide con un colpo di pistola a 95 anni : Si è ucciso con un colpo di pistola al petto nella sua auto, dove poi è stato ritrovato con l'arma. L'uomo, un 95enne napoletano, ex generale dell'Esercito in pensione,...

Pengue : E se l’infortunio di James fosse un colpo di fortuna per il Napoli? : L’infortunio di James Rodriguez potrebbe giocare a favore del Napoli. Il colombiano ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro. E questa cosa potrebbe rappresentare una sponda proprio per il club di De Laurentiis. E’ quanto scrive, su Twitter, Lucio Pengue, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. James rientrerebbe in squadra più o meno quando vi farebbero ritorno gli altri infortunati del Real Madrid. A quel punto, ...

Live Fiorentina-Napoli 2-3 : Callejon - è un colpo di biliardo! : Per il suo debutto nel calcio italiano Rocco Commisso ha voluto concedersi un giro di campo prima della partita al Franchi contro il Napoli. Il neo proprietario della Fiorentina, rilevata dai Della...

Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Le parole di Ancelotti danno entusiasmo - Lozano il vero colpo del calciomercato” : Valter De Maggio,direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal : “Carlo Ancelotti dà 10 al mercato del Napoli, si ritiene soddisfatto e si assume la responsabilità di dire che questa squadra ha le qualità per provare a vincere lo Scudetto. Queste parole di Ancelotti deve generare unione ed entusiasmo. Il Napoli ci crede. Qualcuno non ha apprezzato quello che è il vero acquisto del ...

Fiorentina-Napoli - Gazzetta : “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” : Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti”. La Gazzetta dello Sport analizza il match di Firenze sottolineando due certezze in casa azzurra: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. “Nuovi stimoli e vecchie certezze. O meglio dire consolidate certezze. Perché se a José Maria Callejon e ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

Cucchi : “Credo che in troppi stiano sottovalutando il colpo messo a segno dal Napoli con Lozano” : Lozano è finalmente un giocatore del Napoli, eppure è impressione di molti che l’ultimo colpo messo a segno da De Laurentiis non abbi avuto l’eco e il riconoscimento che il valore del calciatore merita. Anche Riccardo Cucchi, storica voce di RadioRai, ha commentato in tal senso sui social “Credo che in troppi stiano sottovalutando il colpo messo a segno dal Napoli con Lozano” L'articolo Cucchi: “Credo che in troppi ...