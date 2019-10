M5s-Pd | alleanza omeopatica

La gioia di Grillo per il decimo anniversario M5s : "L'alleanza col Pd? Uno step evolutivo" : Il Movimento 5 stelle compie 10 anni e Beppe Grillo lo celebra condividendo la scena finale del film “Francesco, il giullare di Dio”, a conclusione di un post sul suo blog. Il suo fondatore fa il punto sul Movimento e sul governo con i democratici dice: “Se siamo riusciti ad allearci con il Pd (e loro con noi) possiamo vederla in due modi: necessità di poltrone oppure uno step evolutivo della politica. Le mummie ci ...

M5s : gli auguri di Grillo per i 10 anni - ‘alleanza con Pd step evolutivo’ (3) : (AdnKronos) – Dopo essersi soffermato sull’alleanza col Pd, e aver declassato le critiche a roba ‘da mummie”, Grillo consegna la sua lettura dell’Italia. ‘Una cosa sola sembra vera -scrive- il Paese è spaccato in due, oppure si è spaccato le due palle? E’ spaccato in due se è un Paese di tifosi, sennò è pieno di gente stanca ed avvilita, la nuova sfida è attraversare il confronto con potenze ...

M5s : gli auguri di Grillo per i 10 anni - ‘alleanza con Pd step evolutivo’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – ‘Se io fossi il Movimento oggi sarebbe il mio compleanno”¦ ok, passi”¦ mi chiedono di fare il discorso: ma cosa direbbi? (così con i verbi siamo a posto)”. Così esordisce Beppe Grillo sul suo blog, celebrando i 10 anni del M5S, che cadono oggi, nel giorno di San Francesco. Un lungo post in cui il fondatore e garante del M5S fa il punto anche sull’alleanza col Pd. ‘In ...

In Umbria ci sarà il primo vero test per l'alleanza Pd-M5s : sarà il voto in Umbria il primo, vero test sulla tenuta del patto di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E sarà da quel voto che dipenderà il futuro delle alleanze nelle altre regioni. I due alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere un candidato unitario per contrastare quella che avrebbe rischiato di diventare una marcia trionfale per Matteo Salvini. Compito non facile, visto che la giunta della dem Catiuscia ...

Cosa ha aggiunto Roberta Lombardi sulla futura alleanza tra M5s e Pd : “Ora serve un'alleanza non solo per sconfiggere l'avversario ma per costruire una visione di Paese che in tanti punti, almeno sulla carta, coincide con quella del Pd”. Lo sostiene Roberta Lombardi, capogruppo 5Stelle nel Consiglio regionale del Lazio in un'intervista a La Stampa. Secondo Lombardi, infatti, “il percorso unitario è preferibile, e non solo per battere qualcuno, ma per la costruzione di un progetto”. Dopo 14 mesi con la Lega ...

La prima alleanza elettorale tra PD e M5s : I due partiti si sono accordati ufficialmente per sostenere l'imprenditore Vincenzo Bianconi alle elezioni regionali del 27 ottobre in Umbria

D’Alema : “Fu un errore non fare subito l’alleanza con il M5s” : Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il M5s un anno fa voleva fare il governo con la sinistra ma trovarono un muro ed è stato un errore grave”. Così Massimo D’Alema intervenendo alla festa di Articolo Uno. “Salvini non vinse le elezioni ma ha vinto il dopo elezioni. Un anno fa il governo poteva nascere contro nessuno e non contro Salvini. Ci siamo arrivati tardi e più deboli. Si apre però una fase importante per il ...

M5s - Morra a Di Battista : “E’ vero - Pd è il partito più ipocrita della recente storia italiana. Ma ti ricordo che alleanza è scelta dei nostri elettori” : “La politica è razionalità, serietà, memoria. E proprio perché è memoria, io vorrei anche rivolgermi a un amico, che è Alessandro”. Esordisce così il senatore M5s, Nicola Morra, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, rispondendo al post odierno di Alessandro Di Battista che invitava i 5 Stelle a non fidarsi del Pd, alla luce del voto dei presunti 46 franchi tiratori del Pd contro gli arresti domiciliari per il deputato di Forza ...

Venerdì su Rousseau il voto per fare un'alleanza "civica" tra M5s e altri partiti in Umbria : Gli iscritti del M5S domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria. Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul “patto civico per l’Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forza politiche”. Un candidato, si sottolinea, “fuori dalle appartenenze ...

Sondaggi elettorali Tecnè : centrodestra unito batte alleanza Pd-M5s : Sondaggi elettorali Tecnè: centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S La Lega è tornata a crescere dopo lo stop agostano seguito alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini e che ha portato alla nascita dell’esecutivo giallo rosso. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica del 16 settembre. Il ritorno al segno più per il Carroccio sembra ormai un fatto acclarato visto che la crescita è stata segnalata dalla ...

Governo M5s-Pd : alleanza regionali Umbria - Di Maio “patto civico” : Governo M5S-Pd: alleanza regionali Umbria, Di Maio “patto civico” Anche uno degli ultimi storici paletti del Movimento 5 Stelle sembra venir meno. Dopo l’addio – almeno a livello locale – del limite del doppio mandato, il capo politico del partito Luigi Di Maio ha aperto a “patti civici”. Il Movimento, ricordiamo, non si era mai aperto ad alleanze a priori, né a livello locale né ancor meno su quello nazionale. ...

M5s-Pd - ipotesi alleanza in Umbria - Porro : 'Tabù infranto? Di Maio protegge il suo c...' : Le elezioni regionali potrebbero rappresenta una fase cruciale in cui il governo potrà misurare il livello del proprio consenso in seno all'elettorato. La cartina di tornasole si chiamerà Umbria, dove il 27 ottobre i cittadini saranno chiamati a darsi una nuova amministrazione regionale. Un voto reso necessario dalle dimissioni della governatrice Catiuscia Marini, per via di vicende poco chiare emerse attorno al mondo della sanità regionale. Si ...

Umbria : Letta - ‘favorevole ad alleanza Pd-M5s’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Questo governo è nato in condizioni emergenziali e uniche. Se va avanti in una logica solo emergenziale, dura pochi mesi, e allora sarebbe stato meglio votare subito, se il percorso è invece di lungo periodo, c’è bisogno che l’accordo di governo si trasformi in un patto politico. E per farlo c’è bisogno che anche a livello locale le cose funzionino e non ci siano scontri. Sono a ...