Luca Onestini e Ivana Mrazova ci separiamo per un pò

Fonte : people24.myblog

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Gli ex gieffinihanno annunciato che la loro lontananza forzata è destinata ad allungarsi. Sui social la coppia nata al “Grande Fratello” ha spiegato ai fan che continuerà a non vedersi per un po’ di tempo, ma al tempo stesso ha smentito ancora una volta le voci di una presunta crisi tra i due. Le indiscrezioni su una possibile rottura traerano sorte dopo che i follower avevano notato che questa estate i due non si erano visti per molto tempo. La coppia, però, è più unita che mai e già poco tempo fa aveva spiegato i motivi del distacco forzato: mentreera tornata in Repubblica Ceca per passare del tempo con la famiglia e sottoporsi ad un intervento,ha avuto diversi impegni professionali ed era andato in Spagna per seguire il fratello Gianmarco al “Gran Hermano Vip”. Oggi dopo essersi finalmente rivisti,...

