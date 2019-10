Juri Chechi | età | oro | fisico e storia

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il «Signore degli Anelli»compie 50 anni e nella memoria collettiva di noi tifosi resterà sempre quello straordinario atleta che - alle Olimpiadi di Atalanta del 1996 - volteggia in aria per un tempo eterno riassumendo nell’armonia del suo gesto potenza e leggerezza, come solo gli eletti di questo sport sanno fare., pratese, nato l’11 ottobre del 1969, è stato il più grande ginnasta italiano nelladi questa disciplina e uno dei più grandi al mondo. Campione italiano dal 1989 al 1995, ha messo in bacheca quattro titoli europei agli anelli (1990, 1992, 1994, 1996), cinque titoli mondiali (dal 1993 al 1997) e - appunto - la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Quella vittoria è stata il punto più alto della sua carriera, ma anche un risarcimento. Quattro anni prima - infatti - ad un mese ...

