In questo ospedale lavora un infermiere robot

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Infermieri e ingegneri fianco a fianco per progettare l’assistentedel futuro. Succede nel corso di un progetto dell’università di Louisville e grazie al supporto della National Science Foundation, come ci raccontavideo realizzato per l’occasione. L’automa è stato sviluppato per supportare il lavoro del personale sanitario, in particolare le mansioni di routine, per lasciare agli infermieri il tempo e le energie per compiere i lavori più critici che hanno ancora necessità del fattore umano. Per ora, quindi, si occupa di recapitare oggetti ai pazienti, accompagnarli durante i tragitti, allertare i medici in caso di emergenza. Ma potrebbe presto imparare, stando sul campo, compiti ben più complessi. (Credit video: National Science Foundation) InunWired.

