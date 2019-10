I prodigi del presunto sotfware antievasione sbandierati da Tridico non esistono

Il Global Hawk della Nasa è un prodigi o tecnologico : Le missioni scientifiche ad alta quota, e a lunga durata, sono decisive per studiare le regioni remote della Terra e alcuni fenomeni che investono il nostro pianeta (gli uragani, ad esempio). In casa Nasa , un ruolo importante è svolto dal velivolo a pilotaggio autonomo Global Hawk . Nato in ambito militare, è utilizzato per scopi scientifici grazie alla sua capacità di rimanere in volo per molto tempo sulla lunga distanza, trasportando anche ...

Mercato Juventus : è sfida col Milan per il giovane prodigio dell’Arsenal : Mercato Juventus: è accesissima la sfida di Mercato tra Juventus e Milan per un baby talento dell’Arsenal . Come riportato da ‘The Sun’ e diffuso in Italia da CalcioMercato.it, le due squadre taliane hanno messo gli occhi su Sam Greenwood, 17 anni, attaccante dei Gunners che ha impressionato in occasione degli Europei Under 17, realizzando […] More