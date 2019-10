Don Zauker – Ego te dissolvo | il fumetto satirico in cui non si salva nessuno

Fonte : wired

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Se sei nato in Toscana, non necessariamente dalle parti di Livorno, Donprobabilmente lo conosci già, per tutti gli altri parliamo di un prete che già dal nome, ripreso dallo storico antagonista di Aran Banjo in Daitarn 3, fa capire che non siamo di fronte a un personaggio in stile Don Matteo. Il personaggio nasce sulle pagine del Vernacoliere, giornalediffuso in Toscana (Pisa esclusa), da un’idea di Emiliano Pagani e con i disegni di Daniele Caluri, ma rapidamente acquista una sua indipendenza con quattro albi auto prodotti e un successo sempre maggiore, che l’hanno portato oggi a vivere le sue crudeli avventure all’interno della collana Feltrinelli Comics. Un albo che ha il sapore della consacrazione per un personaggio che di sacro ha poco e anzi potrebbe causare qualche mal di pancia adesso che la sua diffusione si è fatta nazionale. Lussurioso, manipolatore, ...

