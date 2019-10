Delitto Desirée Mariottini | la difesa di Yussef presenta denuncia contro i genitori di lei

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Continua ancora a far parlare di se il brutto caso di, la 16enne che lo scorso anno venne brutalmente abusata e poi uccisa in un casolare abbandonato di Roma, precisamente in via Dei Lucani, al rione San Lorenzo. Per ilin questione sono attualmente imputati Salia Yusif, Mamadou Gara, Brian Minteh e Alinno Chinna. Pochi giorni fa si è tenuto l'incidente probatorio, nel quale sono stati ascoltati i testimoni che in quella sera tra il 18 e il 19 ottobre 2018 assistettero all'episodio in questione. Secondo quanto riferito dai media nazionali, pare che a questi ultimi sia stato impedito di chiamare i soccorsi, nonostante tutti si fossero accorti che la poverastava molto male. Secondo quanto riferisce la Procura si tratta di un atto irripetibile, anche perché queste persone sarebbero state già picchiate e aggredite proprio per le loro dichiarazioni su ...

