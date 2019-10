Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel Decreto fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...

Decreto fiscale - taglio ai rimborsi del 730 per 745 mila contribuenti : Una stretta che riguarda 745 mila contribuenti su circa 14,3 milioni che ogni anno usufruiscono dei rimborsi d'imposta del modello 730: dal prossimo anno potranno vedersi decurtata la somma...

Carcere per i grandi evasori : il piano M5s da mettere già nel Decreto fiscale : Pene più severe, fino a otto anni di Carcere, e soglie di punibilità più basse. Eccolo il piano messo a punto dagli uffici del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede per punire chi evade il fisco. Politicamente è il grande piano dei 5 stelle che ha come slogan le manette ai grandi evasori. I pentastellati provano così ad accelerare nell’operazione di inserimento di un cavallo di battaglia ...

Decreto fiscale 2020 : le novità in arrivo su fisco - lotta evasione - rottamazione - e-fatture : Inizia a delinearsi il perimetro della Manovra 2020, almeno sotto il profilo fisco, con la diffusione della prima bozza circolante del Decreto fiscale 2020: il provvedimento collegato alla Legge di bilancio. lotta all’evasione, pacchetto fattura elettronica, lotteria scontrini, differimento precompilata a luglio 2020, riapertura dei termini di pagamento della rottamazione ter, Imu e Tasi, notifica digitale degli atti di accertamento, riscossione ...

Decreto fiscale - si riapre la rottamazione ter : si può saldare il debito fino a novembre : Il Decreto fiscale collegato alla manovra prevede la riapertura dei termini per il pagamento della rottamazione ter: la scadenza per chi ha presentato domanda ad aprile era prevista (per la prima o l'unica rata) a luglio, ma ora viene spostata al 30 novembre, per uniformarla a coloro i quali abbiano presentato la richiesta dopo la riapertura dei termini.Continua a leggere

Decreto fiscale - stretta contro frodi sui carburanti : cosa prevede e quanto si potrà recuperare : Per contrastare l’evasione fiscale il governo vuole mettere in campo anche una stretta sulle frodi sui carburanti: la bozza del Decreto fiscale collegato alla manovra stima il recupero di cifre fino a 1,1 miliardi di euro per il mancato gettito su benzina e diesel. E lo farà attraverso due strumenti: meccanismi informatizzati sui depositi e l'adozione di un documento informatico.Continua a leggere