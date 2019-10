Anne Hathaway incinta sul red carpet | «La cosa più gentile? Un travaglio veloce»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019)A chiederle «lapiùche qualcuno abbia mai fatto per lei»,non ha dubbi, riguarda il primogenito Jonathan Rosebanks, 3 anni, ed è convinta che molte madri sarebbero d’accordo con lei. «Lapiù dolce? Mmm… non posso non pensare a mio figlio», ha raccontato a People sul reddella nuova serie Amazon Prime, Modern Love, «il suoè stato sicuramente, molto. Quindi sì è stato parecchio». Il premio Oscar, che è ora all’ultimo mese della seconda gravidanza, si augura che il fratello (o sorella, visto che il sesso del bambino in arrivo è top secret) faccia altrettanto. La star de Il Diavolo veste Prada e il marito Adam Shulman hanno annunciato la nuova attesa lo scorso luglio, con un selfie ...

