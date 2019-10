A caccia di libri gratis

Macario - lo scrittore anonimo che lascia i libri nella posta : è caccia al Liberato della scrittura : Uno spettro si aggira per la città di Vicenza, il suo nome d'arte è "Macario", come il celebre attore comico piemontese. Infila i suoi libri di aforismi nella cassetta della posta dei suoi selezionati lettori. Gesto di altruismo o semplice modo per farsi pubblicità? Ecco tutto quel che c'è da sapere sul "Liberato" della scrittura.Continua a leggere