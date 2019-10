Fonte : digital-news

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Pietro Bosco (Guido Caprino) entra nelle stanze del potere al fianco del suo amico Roberto Maroni (Rosario Lisma), per loro si spalancanole porte del Viminale, il primo come Sottosegretario, il secondo come Ministro. Ma come si comporterà Pietro nel momento in cui vedrà Maroni indeciso, se cedere alle lusinghe di Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon) o rimanere fedele a Umberto Bossi (Paolo...

novasocialnews : 1994 episodi 3 e 4 stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR) - zazoomblog : 1994 anticipazioni episodi di venerdì 11 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv - #anticipazioni #episodi #venerdì - CinqueNews : Serie 1994, Pietro Bosco cederà alle lusinghe di Berlusconi o rimarrà fedele a Bossi? Venerdì episodi 3 e 4 -