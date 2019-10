WTA Linz – Kiki Bertens in 3 set su Van Uytvanck | prenotato il match contro Coco Gauff

WTA Linz – Nessun problema per Kiki Bertens all’esordio - stesa in due set la giapponese Doi : La tennista olandese accede al secondo turno del torneo di Linz, stendendo in due set la giapponese Doi Kiki Bertens stacca il pass per il secondo turno dell’Upper Austria Ladies Linz, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250 mila dollari che si disputa sul veloce indoor di Linz, in Austria. La tennista olandese non lascia scampo a Misaki Doi, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e ...