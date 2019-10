Todibo | ' Mi voleva la Juventus' | ora i bianconeri starebbero puntando Emerson Palmieri

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il difensore del Barcellona Jean-Clairha rivelato che avrebbe potuto firmare per laprima di unirsi alla squadra catalana. Ierano vicini ad acquistare il francese dal Tolosa lo scorso gennaio, ma il Barcellona ha intensificato i contatti più rapidamente della Vecchia Signora. Infatti i colloqui con Eric Abidal hanno convintoe la sua famiglia che Barcellona fosse il posto giusto., rilasciando un'intervista, ha detto: "Mila Juve, ma ho scelto il Barça. Sono stato sorpreso dall'umiltà di Messi. Dembélé? Ora si preoccupa molto di ciò che mangia e delle sue ore di riposo. Ma lavora molto in palestra: per me è una persona seria".si è unito al Barcellona lo scorso gennaio quando il club ha deciso di cogliere l'occasione per acquistarlo a titolo definitivo invece di rimandarlo in prestito a Tolosa fino alla fine della scorsa stagione. ...

sscalcionapoli1 : Barcellona, Todibo: “La Juve mi voleva, ma ho scelto i blaugrana” - Mediagol : Barcellona, Todibo ammette: 'Juventus? Mi voleva, ma ho scelto i blaugrana. Quello che mi ha stupito...' - Fprime86 : RT @BNnewsEU: #Todibo: “Mi voleva la #Juve. Ecco perché ho scelto il #Barcellona” -