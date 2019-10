Manovra | in arrivo la lotteria degli scontrini | multe per i commercianti che la boicottano

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nella bozza del decreto fiscale che arriverà la prossima settimana in Consiglio dei ministri c'è la. Secondo le anticipazioni date dal Messaggero ci sarannosalate per iche non si adegueranno alle regole: per partecipare non basterà l'emissione della ricevuta, ma sarà necessario inserire il codice fiscale.

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada In attesa della manovra economica si parla molto del bonus figli da 240 euro al mese. Ma come se la cavano oggi le famig… - La7tv : #tagada In attesa della manovra economica si parla molto del bonus figli da 240 euro al mese. Ma come se la cavano… - LavoroDomestico : Manovra economica: in arrivo novità per #famiglie con #colf e #badanti? -