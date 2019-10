La Cia a Roma | Riunione di routine ma l' obiettivo è Mifsud

Sabato a Roma marCia per ricordare ebrei deportati : Roma – Una marcia della memoria, per ricordare le deportazioni di oltre mille ebrei Romani avvenuta il 16 ottobre 1943, si terra’ Sabato nella capitale con partenza da Piazza Santa Maria in Trastevere alle 19.30. A riferirlo la Comunita’ di Sant’Egidio, organizzazione promotrice dell’iniziativa insieme con la Comunita’ ebraica di Roma. “Sono passati 76 anni dal 16 ottobre 1943, quando, durante ...

Il tifoso autore degli insulti razzisti al calCiatore della Roma Juan Jesus è stato denunCiato per stalking e minacce aggravate da odio razziale : Il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti al calciatore brasiliano della Roma Juan Jesus è stato denunciato dalla Digos di Roma per stalking e minacce aggravate da odio razziale, e sottoposto a Daspo di tre anni (il divieto di accedere

Roma - denunCiato per minacce aggravate dall’odio razziale l’uomo che insultò Juan Jesus sui soCial. Daspo di tre anni : minacce aggravate da odio razziale e stalking. Sono le accuse mosse al presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus. l’uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato dai poliziotti della Digos. È stato anche sottoposto a Daspo per 3 anni. Per la verità la Roma aveva promesso un “Daspo a vita” all’uomo che si era scagliato contro il suo difensore. “Il gestore di ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 0-1 - il romano a cacCia dei quarti con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! 15-30 Bel vincente di dritto del romano. 15-15 In corridoio il dritto di Berrettini. 1-1 Berrettini tiene bene il servizio. 40-15 Arriva il primo ace dell’azzurro. 30-15 Palla corta vincente per Berrettini. 15-15 Dritto vincente di Berrettini. 0-15 Splendida risposta di rovescio di Bautista Agut. 0-1 Bautista tiene il servizio nel primo game del ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a cacCia dei quarti - con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut, ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai 2019. Una partita molto importante per il romano, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per le ATP Finals di Londra. In palio infatti non ci sono solo i quarti del penultimo 1000 dell’anno, ma raggiungere i quarti sarebbe assolutamente ...

Battaglia soCial tra wags - Coleen Rooney si scaglia contro Rebekah Vardy. E la Roma se la ride… [FOTO] : La moglie dell’ex United ha accusato sui social la consorte del giocatore del Leicester di vendere informazioni personali al Sun, un litigio social in cui si è inserito anche l’account in inglese della Roma Attacco frontale di Coleen Rooney all’indirizzo di Rebekah Vardy, mogli rispettivamente dell’ex attaccante dello United e del giocatore del Leicester. Un’accusa arrivata via social da parte della consorte ...

Raggi : se denunCia Iene trovasse conferma sarebbe truffa a danno cittadini romani : Roma – “Andavano in giro per Roma per raccogliere i rifiuti di ristoranti, bar e negozi ma non ritiravano nulla. E per di piu’ segnavano sui loro palmari di aver svolto il lavoro. È quanto emerso dal servizio mandato in onda ieri sera dalla trasmissione tv Le Iene a proposito di una presunta truffa sulla raccolta dei rifiuti delle cosiddette utenze non domestiche. Se quel che e’ stato rimarcato ieri sera dalle Iene ...

Vertice tra 007 italiani e Cia a Roma in vista della visita di Mattarella : "Non s'è parlato di Russiagate" : Si è tenuto questa mattina, 9 ottobre, un Vertice tra gli 007 italiani e quelli americani. Lo apprende l’AdnKronos, che specifica che si è tenuta nella sede del Dis. Il summit con la Cia sarebbe avvenuto a metà mattinata e avrebbe affrontato “svariati temi operativi”.All’incontro con la Central Intelligence Agency hanno partecipato i massimi vertici dei nostri 007, ovvero il generale Luciano Carta per ...

LuCia Borgonzoni - sondaggi riservati : "Siamo davanti in Emilia - se vinCiamo scossone fortissimo a Roma" : "Non è semplice, ma per i sondaggi il centrodestra è in vantaggio". Lucia Borgonzoni, intervistata dal Quotidiano nazionale, rilancia le ambizioni della Lega per le Regionali in Emilia Romagna. Le rilevazioni in suo possesso, dunque, sarebbero in controtendenza rispetto a quelle che assegnano i favo

Italia-GreCia - all’Olimpico di Roma attesi 50 mila spettatori : Italia Grecia spettatori – La nazionale italiana torna a Roma a quattro anni dall’ultima volta. Gli Azzurri di Roberto Mancini giocheranno allo stadio Olimpico di Roma la gara delle qualificazioni per gli Europei con la Grecia, davanti a un pubblico – secondo le previsioni – di 50 mila persone. Sono già 40 mila i biglietti […] L'articolo Italia-Grecia, all’Olimpico di Roma attesi 50 mila spettatori è stato realizzato da Calcio e ...

Più vicino il primo Ciak di Suburra 3 - a Roma si cercano comparse per le riprese : Non ci sono piani a breve termine per il rilascio di Suburra 3, ma dopo mesi di stasi qualcosa si muove: il primo ciak della terza stagione sembra essere ormai vicino, visto che a Roma si cercano comparse per le riprese dei nuovi episodi della saga sulla criminalità Romana. La serie con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini, Francesco Acquaroli e Filippo Nigro tornerà su Netflix con la terza stagione, che però non ha ancora una ...

Rifiuti Roma - Acea : “Possiamo potenziare l’inceneritore di San Vittore”. E su un nuovo impianto : “Se ce lo chiedono - lo facCiamo” : “Se ce lo chiedessero, noi lo faremmo volentieri. Ci sono già delle interlocuzioni in Regione Lazio”. L’ad di Acea Spa, Stefano Antonio Donnarumma, ha aperto alla possibilità teorica di realizzare un nuovo inceneritore a servizio della città di Roma. O, più concretamente, all’idea di potenziare quello già esistente a San Vittore, in provincia di Frosinone. Un’ipotesi che apre nuovi scenari nella complessa gestione dell’emergenza Rifiuti ...

Roma - annunCiato il ricorso per la squalifica di Paulo Fonseca : gli argomenti dei giallorossi : La Roma farà ricorso per le due giornate di squalifica più l’ammenda di 10mila euro che il giudice sportivo ha inflitto al tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. Il tecnico era stato espulso per le veementi proteste contro l’arbitro Massa, al termine di Roma-Cagliari. La società giallorossa ritiene troppo severa la sanzione. Per il ricorso la Roma punterà soprattutto sul fatto che Fonseca si è scusato più volte ...

Siria - il vero obiettivo dell'invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una mezza retromarCia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...