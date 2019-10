Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà Xiaomi | nel mentre | è pronta a lanciare il

Non solo Google Pixel 4 ma anche un Pixel 5G il 15 ottobre come vero colpo di scena? : Mentre dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL si sa veramente tutto a pochi giorni dal loro lancio, dopo settimane e settimane di anticipazioni che sono state pure raccolte in un nostro approfondimento, il colpo di scena per il prossimo keynote di Big G potrebbe essere il lancio di un terzo dispositivo davvero all'avanguardia. Si tratterebbe del primo Google Pixel 5G che sfrutti cioè una velocità di connessione di ultima generazione. come ...

Le novità di Google potrebbero non essere finite : si parla anche di un Pixel 4 5G : Il vociferato Google Pixel 4 5G dovrebbe essere presentato durante l'evento di New York del 15 ottobre L'articolo Le novità di Google potrebbero non essere finite: si parla anche di un Pixel 4 5G proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel con varie novità : A distanza di due anni dal lancio di Essential Phone PH1, lo smartPhone continua a ricevere con puntualità gli aggiornamenti di sicurezza mensili L'articolo L’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel con varie novità proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di ottobre : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a ottobre 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Già delude il prezzo dei Google Pixel 4? Quanto costerebbero in Italia : A poco più di una settimana dal lancio dei Google Pixel 4, ecco che il prezzo dei modelli della futura serie si è palesato online, comunicato da un informatore di spicco del calibro di Evan Blass almeno in dollari canadesi. Almeno secondo Quanto trapelato finora, la politica commerciale di Google potrebbe non essere lungimirante, considerando l'estrema concorrenza del mercato. Apprendiamo che il Google Pixel 4 da 128 GB dovrebbe costare ...

Evleaks ci dà le prime info sui prezzi dei Google Pixel 4 - che avranno un Google Assistant più efficace : Sembra inarrestabile il flusso di anticipazioni che riguarda i Google Pixel 4, sempre più vicini al lancio e sempre più chiacchierati L'articolo Evleaks ci dà le prime info sui prezzi dei Google Pixel 4, che avranno un Google Assistant più efficace proviene da TuttoAndroid.

Ecco i video demo di Google Assistant - Motion Sense e pagamento con Face Unlock su Google Pixel 4 : Con i Google Pixel 4 arriveranno novità anche relative a Google Assistant ed alle gesture Motion Sense e grazie allo staff di XDA Developers abbiamo la possibilità di saperne un po’ di più. Google Pixel 4 potrà contare su una nuova versione di Google Assistant più veloce di quella disponibile ad oggi (ciò avviene grazie alla riduzione dei modelli di rete neurale di riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio da 100 GB a meno di 0,5 ...

Pensavate che fosse finita : ecco nuovi render dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL : Lo ammettiamo: stiamo arrivando alla convinzione che i Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono gli smartphone Android più leakati di sempre. Dopo avervi mostrato tutte le nuove informazioni sul Motion Sense e Google Assistant presente nei nuovi Google Pixel 4, ecco che Evan Blass torna a far parte dei due nuovi smartphone di Google rilasciando alcuni nuovi render. Da quel che possiamo vedere non sono presenti ulteriori novità rispetto ai leak ...

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Tutto sui Google Pixel 4 a 12 giorni dall’uscita : foto design e plus software : Mancano davvero una manciata di giorni all'uscita dei Google Pixel 4. Il prossimo evento di presentazione di Mountain View è previsto per il giorno 15 ottobre. A 12 giorni dal keynote dunque è giusto tirare le somme di molte anticipazioni trapelate sulla nuova generazione di smartphone negli ultimi tempi, grazie pure alle recentissime foto che ritraggono proprio i device futuri protagonisti del settore mobile. Il sempre ben informato leake ...

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL come se fossero ufficiali : ecco specifiche - sample foto - funzioni software e altri render : Mai come quest’anno le anticipazioni legate ai nuovi Google Pixel sono state numerose e dettagliate, tanto da rendere quasi superfluo l’evento in programma per il 15 ottobre. Dopo che nelle scorse settimane una pioggia di informazioni ci aveva svelato le caratteristiche tecniche di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, ora tocca al comparto software. Anche oggi vi proponiamo una lunga serie di anticipazioni sulle nuove funzioni che ...

Lo sfondo “P4” dei render di Google Pixel 4 è qui - pronto per essere scaricato : Avete presente gli ultimi due render stampa di Google Pixel 4 di cui vi avevamo parlato ieri no? Quelle immagini condivise da Evan Blass (meglio noto come @evleaks) che ritraggono le varianti nera e bianca (anzi, Clear White e Just Black per dirla alla Google) del nuovo gioiellino di Big G per intenderci. Ecco, avrete perciò fatto caso a quel coloratissimo wallpaper con i classici colori della casa di Mountain View a formare una scritta “P4” su ...

Voglia di Google Pixel Buds 2? Potrebbe mancare davvero poco al loro lancio : Mancano davvero pochi giorni all’evento Google del prossimo 15 ottobre, ed ecco che iniziano a circolare le prime timide informazioni circa la seconda generazione delle Google Pixel Buds 2. Nel caso in cui l’aveste dimenticato, le Google Pixel Buds sono un paio di cuffie wireless cordate, presentate per la prima volta due anni fa durante il consueto evento “Made by Google”. Sebbene siano ormai poche le informazioni non ...

L’app Recorder dei Google Pixel 4 riceve un inatteso aggiornamento - mentre spuntano gli sfondi live (download) : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di alcune app attese al debutto sui Google Pixel 4 finite in rete con tanto di file APK disponibili per il download. Secondo quanto si apprende dai colleghi di XDA, in maniera un po’ inaspettata dal momento che, di fatto, non è ancora stata rilasciata, una di queste app ha ricevuto un aggiornamento tramite il Play Store. Si tratta di Recorder, app che consente di registrare l’audio catturato dai ...