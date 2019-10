Enchanted Portals è un gioco che approderà su Kickstarter e che assomiglia moltissimo a

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019)è un platform 2D attualmente in fase di sviluppo da Xixo Games Studio, con una campagnain arrivo. Da agosto gli sviluppatori delpubblicano piccoli frammenti di animazione e dettagli sui loro giochi sui social media. L'ultimo trailer di Xixo ha raccolto oltre 28.000 visualizzazioni su YouTube in meno di un giorno a causa di una particolarità: l'evidente somiglianza al titolo di Studio MDHR, Cuphead.Inimpersonerete due maghi alle prese con dei boss da sconfiggere per trovare le pagine perse del loro libro di incantesimi. Mentre i primi 30 secondi del trailer sono irrilevanti, le parti dimostrati hanno una sorprendente somiglianza con l'animazione di Cuphead. I due protagonisti si fanno strada attraverso una varietà di ambientazioni, tra cui un mondo sottomarino ed uno di fantascienza, sparando ai grandi boss in stile cartone ...

