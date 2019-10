Tennis | ATP Masters 1000 Shanghai 2019 | Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : buona la prima per Jannik Sinner - l’azzurro supera Lamasine e accede agli ottavi di finale : buona la prima per Jannik Sinner nel match del secondo turno dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia). L’azzurro ha sconfitto in due set (7-5 6-1) il francese Tristan Lamasine (n.221 del mondo), contro cui spesso si è scontrato quest’anno e capace di batterlo nel primo turno a Lione, dopo che il transalpino era stato ripescato nel tabellone principale da lucky loser in conseguenza del ko proprio contro Jannik ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini spazza via Jan-Lennard Struff all’esordio : Buona, anzi, ottima la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte all’esordio il tedesco Jan-Lennard Struff con un eloquente 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco (c’è stata anche un’interruzione per pioggia) ed al secondo turno affronterà il cileno Christian Garin. Nella prima frazione con un parziale di 8 punti a 2 Berrettini ...

Tennis - Ranking ATP (7 ottobre) : Djokovic allunga su Nadal - con Salvatore Caruso sono otto gli italiani in top100 : Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del Ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Dominic Thiem in rimonta supera Stefanos Tsitsipas e conquista il titolo in Cina : Dominic Thiem vince in rimonta la finale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del ranking). Il n.5 ATP (testa di serie n.1) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 13 minuti di partita, cambiando il volto a un incontro che sembrava essere in favore dell’ellenico. Un successo di classe e di tenacia per l’austriaco che centra la quarta vittoria in sei match disputati contro il ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Tsitsipas piega Zverev in due set e conquista la finale del torneo cinese : E’ il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del mondo) ad aggiudicarsi la seconda semifinale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il tedesco Alexander Zverev (n.6 del ranking) con il punteggio di 7-6 (6) 6-4. L’ellenico è riuscito a prevalere al termine di una lotta estenuante, mettendo sul campo maggior continuità al cospetto di uno Zverev troppo a corrente alternata. Per Stefanos si tratta del terzo successo in quattro match contro il ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Dominic Thiem è il primo finalista - domato al terzo set Karen Khachanov : Nella prima semifinale dell’ATP 500 di Pechino sul cemento della capitale cinese l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e prima testa di serie del torneo ha conquistato il pass per la finale piegando dopo due ore e 41 minuti di grande battaglia col punteggio di 2-6 7-6 7-5 il russo Karen Khachanov, numero 9 del ranking e 4 del tabellone. primo set dominato da Khachanov sul piano del gioco e del punteggio, un po’ meno nell’andamento della ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Djokovic-Goffin e Millman-Opelka le semifinali : Disputati nella mattinata italiana i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo: sul cemento nipponico sono andate in scena quattro sfide risolte tutte in maniera abbastanza netta, in due set e con poca battaglia. Queste le semifinali, che si giocheranno domani: Novak Djokovic-David Goffin e John Millman-Reilly Opelka. Il numero 1 del tabellone, il serbo Novak Djokovic, strapazza il francese Lucas Pouille, testa di ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Novak Djokovic spazza via Lucas Pouille e va in semifinale : Bastono appena 49 minuti al serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo per passare al penultimo atto: il numero 1 si sbarazza con lo score di 6-1 6-2 del transalpino Lucas Pouille, testa di serie numero 5 del seeding, ed ora affronterà il vincente della sfida tra il belga David Goffin ed il sudcoreano Hyeon Chung. Il primo set dura soltanto 21 minuti, dato che indica il dominio del serbo: ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : risultati di giovedì 3 ottobre. Avanzano Tsitsipas - Zverev e Isner - Querrey batte Schwartzman : A Pechino, per il China Open maschile sul cemento della capitale cinese, si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale di questo torneo ATP 500. Lo statunitense john Isner ha battuto in due set molto tirati il britannico proveniente dalle qualificazioni Daniel Evans che ha subito l’unico break in tutto il match nell’undicesimo gioco del secondo set, il 34enne numero 19 del mondo nativo della North Carolina e che attualmente risiede a ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : David Goffin accede ai quarti. Superano il turno anche Chung e Daniel : Si è completato il secondo turno del torneo di Tokyo. David Goffin si qualifica per i quarti di finale del torneo giapponese dopo aver superato con un doppio tiebreak il canadese Denis Shapovalov. Una bella ed importane vittoria per la testa di serie numero tre, che continua a lottare per un piazzamento nelle ATP Finals (attualmente è al dodicesimo posto). Il belga ora se la dovrà vedere con il coreano Hyeon Chung. Il Tennista asiatico ha ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem e Murray per un quarto di fuoco - a Fognini tocca l’ostacolo Khachanov : Si sono giocati oggi quattro incontri di secondo turno al torneo ATP 500 di Pechino e ,in particolare, quelli relativi alla parte alta del tabellone del China Open. La cronaca di Fognini-Rublev Il successo contro il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 regala a Fabio Fognini il quarto accesso ai quarti in questo torneo: il suo avversario sarà un altro russo, Karen Khachanov, uscito vincitore da due lottati set contro il francese Jeremy Chardy, che ...

