Roma | Comune | “Rifiuti in eccesso andranno all’estero” Aperto un canale con la Bulgaria

Minnucci : Comune faccia qualcosa su Roma Metropolitane : Roma – “Sulla questione Roma Metropolitane, il Comune di Roma cosa intende fare? Non si tratta solo di un problema occupazionale ma anche d’interruzione di opere pubbliche che provocherebbe grossi problemi per la tenuta socio economica della città”. Lo ha detto il Consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, che oggi ha partecipato alla Commissione Trasporti regionale convocata sul tema. “L’assenza odierna della Raggi e del Comune di Roma ...

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Roma. Al via bando per i Teatri in Comune : C’è tempo fino al 21 ottobre per partecipare al bando per la prima volta triennale per la programmazione e gestione

Concorsi - Cavallari : Ministro Dadone proroghi graduatorie Comune Roma : Roma – “Il Ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, proroghi le graduatorie in scadenza dei Concorsi, sia interni che esterni, del Comune di Roma”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari, già assessore alle Risorse umane di Roma Capitale. “Oggi stesso ho scritto al Ministro per sensibilizzarlo in prossimità della scadenza prevista il 30 settembre, affinché dia disposizioni per le proroghe e ...

Roma - processo sulle nomine in Comune : Raffaele Marra condannato a un anno e 4 mesi : Il pm Francesco Dall’Olio lo scorso 11 giugno aveva chiesto una condanna a 2 anni di reclusione. A Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, il Tribunale di Roma ha inflitto un anno e 4 mesi di carcere in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall’accusa di falso. La ...

Roma - terrazza del Giardino degli Aranci transennata per cedimenti. Perizia : “Urge restauro”. Comune e Mibac si rimpallano competenza : La terrazza del Giardino degli Aranci, uno dei panorami più celebri e suggestivi della Capitale, sta registrando un cedimento lento ma inesorabile. Il belvedere del colle Aventino – realizzato nel XIII secolo, ristrutturato negli anni ‘30 e intitolato all’attore Nino Manfredi – secondo una Perizia tecnica consegnata al dipartimento Tutela ambiente del Comune di Roma, “perde 2 millimetri l’anno” e per questo motivo gli uffici ...

Harry e Meghan a Roma per il matrimonio di Misha Nonoo - l’amica in comune che li fece incontrare per la prima volta : prima di fare le valige per l’Africa, portando con loro anche il piccolo Archie per il primo viaggio ufficiale di famiglia, Harry e Meghan sono volati a Roma. Un viaggio lampo per partecipare alle nozze di Misha Nonoo, la nota stilista americana da sempre amica della duchessa del Sussex, che in prime nozze aveva sposato (sempre in Italia, quella volta a Venezia) Alexander Gilkes, amico di gioventù di Harry. Sarebbe stata proprio Misha, si ...

Roma - Borghezio al funerale di Delle Chiaie : “Lo ammiro. Terreno comune con le battaglie identitarie della Lega” : “Lui è uno di quei combattenti che quando avevo sedici anni mi facevano impazzire di ammirazione. Purtroppo il mondo moderno non è più fatto per queste persone, ma io spero e vivo per far sì che questi concetti vengano trasmessi ai più giovani”. Così Mario Borghezio a margine del funerale di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avangudardia Nazionale movimento di estrema destra nato da una costola di Ordine Nuovo negli anni 60 e chiuso ...

Roma - la Lazio Nuoto lascia la storica piscina della Garbatella dopo aver perso il bando del Comune : “Si è guardato ai soldi - non ai meriti” : La Lazio Nuoto dice addio alla storica piscina della Garbatella. La sezione Nuoto della polisportiva biancoceleste, che il prossimo anno taglierà il traguardo dei 120 anni di storia, ha perso il bando varato dal Comune di Roma per la riassegnazione dell’impianto di viale Giustiniano Imperatore, dove la Lazio svolgeva l’attività di Nuoto e pallaNuoto dal 1986. È possibile che il passaggio del testimone avvenga già nei prossimi due mesi. Da 33 ...

Roma - Comune avvia la “defascistizzazione” : strade intitolate a personaggi del Ventennio prenderanno il nome delle sue vittime : Tre strade Romane, fino a ieri intitolate a scienziati e intellettuali del Ventennio, hanno cambiato nome. In Campidoglio qualcuno la chiama, forse esagerando, la “defascistizzazione di Roma”. “Un segnale molto forte”, commentano dall’entourage del vicesindaco Luca Bergamo, assessore alla Cultura e presidente della commissione toponomastica, che ha condotto in porto le modifiche. Le modifiche alle strade – Dalla mattinata di martedì, ...

Comune Roma : per progetti reinserimento detenuti ok a intesa : Roma – Approvato in Giunta Capitolina lo schema di Protocollo d’intesa fra Roma Capitale e Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilita’ nel territorio di Roma Capitale. Tramite tale delibera si autorizza l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Comune Roma : in biblioteche e Municipi settimana eventi e mostre : Roma – Roma Capitale della cultura. La citta’, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attivita’ per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 9 al 15 settembre nelle biblioteche, nei Municipi, nei teatri. Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, mercoledi’ 11 settembre dalle 14.45 alle 18.45 incontro del circolo di ...

Pd Comune Roma : soddisfazione per revoca divieto a Mimmo Lucano : Roma – “E’ con entusiasmo e soddisfazione che apprendiamo la notizia della revoca del divieto di dimora di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Finalmente, dopo quasi un anno, potra’ tornare a casa sua. La revoca della misura restrittiva che lo teneva lontano dal suo paese, e’ la dimostrazione che siamo un paese che garantisce la presunta innocenza di un imputato, fino all’ultimo grado di giudizio. Una ...

Roma - si forma l’asse Comune-Regione per fermare gli sgomberi : “Nuovi scenari”. Ma la prefettura vuole tirare dritto : Sospendere gli sgomberi in programma a Roma nel prossimo anno e mezzo. C’è un asse fra il M5s in Campidoglio e il Pd in Regione Lazio che si materializzerà alla prossima riunione del comitato locale per l’ordine e la sicurezza in programma il 29 agosto. L’obiettivo è mettere in pausa il fitto calendario stilato da Gerarda Pantalone. Appena arrivata, nel maggio scorso, la nuova prefetta ha stilato una short-list di 22 edifici ...