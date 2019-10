Protezione Civile | Anci | “Per un’allerta efficace snellire la comunicazione”

Protezione Civile - Borrelli : “Da luglio 2020 l’allerta arriva sul cellulare” : “Dal luglio 2020 sarà attivo il sistema ‘It alert‘, con tempestivi messaggi di allerta che arriveranno direttamente sui telefoni dei cittadini coinvolti in territori dove verranno segnalate emergenze. Il sistema sarà supportato anche da una app“: lo ha affermato oggi il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in occasione della presentazione a Roma della settimana nazionale della Protezione Civile. Sette giorni ...

Protezione Civile - Borrelli : “Lo studio dei fenomeni precursori dei terremoti va finanziato” : “Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Ingv, deve essere aperto allo studio di fenomeni precursori dei terremoti, così come è capitato recentemente per le esplosioni dello Stromboli, dove per ora c’è un margine di previsione fino a 5 minuti prima. Nel medio lungo termine contiamo di aver maggiore conoscenza dei fenomeni che possono essere sintomo di eventi sismici. Questo attraverso un progetto che va ...

Allerta Meteo : avviso della Protezione Civile per il Sud Italia - forti temporali su Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Calabria : Villa San Giovanni scende in piazza con i volontari della Protezione Civile per la campagna “Io non rischio” : Il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi ...

Meteo Protezione Civile domani : deciso miglioramento delle condizioni meteo : Nella giornata di domani le condizioni meteo sull'Italia torneranno a migliorare decisamente. Dell'instabilità la ritroveremo soltanto all'estremo Sud.? Ecco il bollettino meteo della Protezione...

Protezione Civile : domani la presentazione degli eventi della Settimana Nazionale : Sette giorni dedicati alla Protezione Civile, dal 13 al 19 ottobre, che vedranno il Dipartimento Nazionale impegnato nell’organizzazione di convegni, giornate di formazione e altri appuntamenti che coinvolgeranno la comunità scientifica, il mondo delle professioni e dell’impresa, il volontariato e la scuola. Numerose, inoltre le iniziative che verranno organizzate a livello locale da Regioni, Comuni, Centri di competenza, strutture operative, ...

Maltempo - in arrivo temporali e venti forti. Allerta della Protezione Civile su nove regioni : Su gran parte della Penisola forte pioggia e raffiche di grande intensità. Allerta meteo a Genova dove il sindaco ha chiuso i parchi pubblici

Pesante allerta meteo - atteso forte maltempo : ecco i suggerimenti della Protezione Civile per evitare rischi : Da stasera è prevista sull’Italia un’intensa ondata di maltempo. ecco i suggerimenti della Protezione Civile. In caso di pioggia in atto di forte intensità e/o persistente, si raccomanda di: Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane. Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei ...

Meteo - le previsioni : maltempo in arrivo - temporali e forti venti nelle prossime ore. Allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. maltempo...

Meteo - maltempo in arrivo : temporali e forti venti nelle prossime ore. L'allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. Nella...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni. Nella giornata di domani la perturbazione attraverserà l’intero territorio nazionale, interessando soprattutto le regioni del versante tirrenico, con fenomenologia a tratti intensa, in progressiva attenuazione pomeridiana al Centro. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione al ...

Meteo Protezione Civile domani 6 Ottobre : nubi e instabilita' soprattutto su diverse regioni : Nella giornata di domani una circolazione di aria moderatamente instabile porterà ancora dei fenomeni sparsi al centro-sud. Una nuova perturbazione invece avanzerà verso il Nord portando dalla...

Meteo Protezione Civile domani 5 Ottobre 2019 : locale instabilita' al Sud : La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni Meteo generalmente stabili, anche se sulle regioni centro-meridionali (specialmente al Sud) ritroveremo della locale instabilità...

Meteo Protezione Civile domani 4 Ottobre : tempo che migliora - forti venti al Sud : Nella giornata di domani la situazione Meteo tornerà a migliorare, avremo infatti solo residua instabilità nella prima parte del giorno sull'estremo Sud Italia. Da segnalare la presenza di venti...