Malattie neurologiche | effetti e differenze tra uomini e donne

Fonte : dilei

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’emicrania, la demenza di Alzheimer e la sclerosi multipla risultano più frequenti tra le. Al contrario altre patologie come la malattia di Parkinson tendono invece a manifestarsi nel sesso forte. Donna e uomo pari non sono. Sembra una frase fatta, magari ritrita. Ma ben si presta a quelli che sono gli sviluppi della medicina, visto che esistono vere e proprie patologie di genere, destinate a colpire in prevalenza il sesso femminile, e che anche la risposta ai farmaci può variare in base al sesso. Non ci credete? Guardate i numeri che vengono dagli studi epidemiologici. Come se non bastasse, la biologia ed anche il ruolo sociale impattano diversamente nei due sessi, con ripercussioni evidenti sull’approccio allee alle cure. Di tutto questo si occupa la medicina di genere e addirittura nell’ambito della Società Italiana di Neurologia (SIN), che dal 12 al 15 ottobre 2019 ...

