Frongia | con bonifica e intese continuiamo processo recupero Stadio Flaminio

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “Rispondo ai romani e, in seconda battuta, alle sterili polemiche della Lega sulla questione, piu’ volte in realta’ affrontata e analizzata ma che mi fa piacere ribadire per chiarezza. L’Amministrazione Raggi ha ereditato l’impianto, costruito per le Olimpiadi del 1960, in disuso e chiuso gia’ da anni, dal 2011 per l’esattezza, in una situazione di grave degrado, con lavori interrotti e contenziosi di diversi milioni di euro in sospeso”. Inizia cosi’ una nota dell’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele. “Dall’insediamento- continua- abbiamo avviato interlocuzioni con diversi enti per arrivare alla riqualificazione della struttura: – il 26.02.2018 e’ stato approvato un Protocollo di Intesa con l’Universita’ Sapienza – Dipartimento Ingegneria ...

