Fiorentina | Pradè allo scoperto | da Commisso a Chiesa | da Ribery a Ibrahimovic

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “La gente è intelligente e ci ha dato tempo per lavorare, abbiamo fatto tutto in poche settimane. Montella ha avuto la squadra in mano il 2 settembre, ringrazio i tifosi perché ci hanno concesso tempo. La vittoria contro la Sampdoria ci ha dato serenità”. Così Daniele, direttore sportivo della, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva. Su. “Non ci ha sorpreso, sapevamo quello che facevamo, lo abbiamo corteggiato tantissimo. Doveva portare professionalità in un gruppo giovanissimo come il nostro – ha aggiunto – è un esempio da seguire, è uno di quei calciatori particolari che portano qualcosa all’interno del nostro campionato”. Sulle differenze trae Della Valle,ha detto: “Sono stato bene con i Della Valle.ha grandissima voglia e vuole portare laa grandissimi livelli, sarà ...

FansCalcio : Pradè: “La Fiorentina non pensa a Ibra. Commisso vuole lasciare il segno” - Fantacalcio : Fiorentina, Pradè: 'Ibrahimovic? No, non ci pensiamo. Sui rinnovi di Chiesa e Castrovilli...'… - salottocalcio : Il direttore sportivo viola parla del momento viola ?? #IlSalottoDelCalcio #Fiorentina #Pradè #Castrovilli -