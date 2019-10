E’ morto Beppe Bigazzi

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)E’oggi nella sua Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo,, giornalista e gastronomo, noto al grande pubblico per aver fatto parte per anni della trasmissione La Prova del Cuoco con Antonella Clerici. Aveva 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 20 gennaio) e si è spento a causa di una grave malattia, che combatteva da diverso tempo.è diventato un personaggio televisivo grazie proprio al programma del mezzogiorno di Rai 1, condotto oggi da Elisa Isoardi. Dal 2000 ha affiancato ‘ai fornelli’ Antonella Clerici. Celebre ancora oggi resta il fattaccio del 2010, quando fu sospeso da La Prova del Cuoco poiché in diretta aveva ammesso di aver mangiato i gatti, spiegando anche al telespettatore la ricetta per cucinarli. In seguito tornò ospite del programma. Laureatosi nel 1959 in Scienze Politiche ...

