Csm | dopo lo scandalo-nomine eletto il pm Nino Di Matteo Cambia la maggioranza | la

Si riparte da zero per il dopo Pignatone : il Csm azzera l'iter per la nomina del procuratore di Roma : Tutto da rifare per il dopo Pignatone. L’iter della nomina del nuovo procuratore di Roma, infatti, ripartirà da zero. Sono stati stracciati gli atti sui quali erano stati avanzati i dubbi della procura di Perugia che indaga sulle nomine pilotate delle procure rimaste vacanti. Il Csm ha, infatti, revocato gli atti compiuti nella seduta del 23 maggio, pochi giorni prima che venisse a galla l’inchiesta su Luigi Spina, indagato ...