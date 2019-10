“Cambiare” E Belen fa centro | il nuovo look piace proprio a tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Da quando sono tornati insieme,Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far parlare di loro. Dopo il ritorno di fiamma a inizio estate e alla luce delle ultime indiscrezioni trapelate in rete che li vedrebbero in procinto di celebrare le loro seconde nozze (anche se non hanno mai ufficializzato il divorzio) unpost apparso sul profilo ufficiale Instagram di Chi magazine, regala alcuni pettegolezzi sulla coppia d’oro del gossip nostrano. Tra le nuove indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge chee Stefano hanno festeggiato insieme il 30esimo compleanno del conduttore. I due si sono, a quanto pare, concessi una mini-crociera da sogno all’insegna del relax e dell’amore suggellato dalla reunion delle loro rispettive famiglie al completo. Una riunione con gli affetti più cari, insomma, per festeggiare Stefano, che tra le ...

radiovenezia : Gossip: @CremoniniCesare presenta sui social la sua nuova fidanzata, @belenrdguez e @stedemartino_ stanno per cambi… -