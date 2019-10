19enne per avere più like sfida la morte lanciandosi tra i binari della metropolitana

Choc nella notte a Milano : un peruviano irregolare stupra 19enne per strada : Emilio Graviel Baldes, peruviano di 49 anni, è stato catturato dai carabinieri grazie a un cittadino chje ha dato l'allarme. Era l'1:30 della notte scorsa. Una giovane di 19 anni, anche lei peruviana, viene avvicinata dall'uomo che brandisce una bottiglia di vetro. La minaccia di morte. Poi la aggredisce, sferra pugni al volto e schiaffi. Il tutto in mezzo alla strada, in via Pasteur, zona limitrofa a via Padova a Milano. Dopo i pugni e gli ...

Matrimonio col morto - 19enne sposa il suo futuro marito deceduto qualche giorno prima per un terribile incidente : Una ragazza di 19 anni ha voluto comunque coronare il suo sogno di sposare il ragazzo che amava, Jake Anthony Macadangdan giovane di 22 anni morto per un terribile incidente stradale. Il Matrimonio col morto si è celebrato nelle Filippine. La ragazza ha così voluto dire addio al suo ragazzo improvvisamente scomparso giurandogli eterno amore. La ragazza, devastata per la grave perdita, non se le sentita di rinunciare al ...

Mattia Ennas non si è ucciso : riaperto il caso del 19enne di Cagliari : Mattia Ennas, 19 anni, è precipitato dall'ultimo piano di un palazzo a Mulinu Becciu (Cagliari), il 25 agosto scorso. Archiviato come suicidio, il caso è stato riaperto in questi giorni per 'morte in conseguenza di un altro reato'. Quella notte, infatti, Mattia era stato attirato da una ragazza e derubato dai suoi complici. Nel palazzo da dove è caduto, secondo le ipotesi investigative, Mattia era forse andato per recuperare la ...

Avellino - uccise la sorella 19enne : evade grazie a un permesso premio : Da due giorni le ricerche, l'uomo già nel 2012 ottenne un permesso premio e tentò di uccidere uno degli altri due fratelli

Avellino - uccise sorella 19enne : evade da casa lavoro dopo un permesso premio : Ignazio Riccio Carabinieri e polizia sono alla ricerca di elementi che possano indirizzare le ricerche dell'ex pastore. Si teme che possa essere tornato nuovamente a Montoro per risolvere a modo suo le questioni ereditarie con i suoi familiari Era il 1997 quando Alfonso D’Aponte, pastore di 53 anni di Montoro, in provincia di Avellino, uccise la sorella Anna, una ragazza di appena 19 anni, per questioni legate all’eredità. Fu ...

Brindisi - domani 16 settembre i funerali del 19enne ucciso al rione Perrino : La città di Brindisi e specialmente il rione Perrino, daranno domani, 16 settembre, l'ultimo saluto a Giampiero Carvone, il ragazzo di 19 anni che è stato ucciso sotto casa sua la scorsa settimana, precisamente il 10 settembre. C'è ancora sgomento e incredulità nel capoluogo di provincia adriatico per quanto è successo, e proseguono serrate le indagini della Polizia di Stato per poter risalire all'autore, o agli autori del misfatto. Non si sa ...

Brindisi - 19enne ucciso al rione Perrino : forse aveva un appuntamento con qualcuno : La città di Brindisi è ancora sotto shock per quanto avvenuto la notte scorsa al rione Perrino, dove in via Tevere, intorno all'una del 10 settembre, il 19enne Giampiero Carvone è stato raggiunto da almeno tre colpi d'arma da fuoco, precisamente sparati con una pistola calibro 7,65. Al momento la dinamica della sparatoria è al vaglio della Squadra Mobile. Gli agenti sono diretti dal vice questore Rita Sverdigliozzi. Secondo le prime ...

Brindisi - 19enne ucciso con 3 colpi di pistola alla testa : aveva precedenti per furto : Un ragazzo di 19 anni, Giampiero Carvone, è stato ucciso con tre colpi di pistola alla testa esplosi da distanza ravvicinata sotto la sua abitazione, in via Tevere, al rione Perrino di Brindisi. aveva precedenti per furto.Continua a leggere

Brindisi - 19enne ucciso con 3 colpi di pistola alla testa : aveva precedenti per furto : Tre colpi di pistola alla testa. Un’esecuzione, forse. È stato ucciso così Giampiero Carvone, 19 anni, nei pressi della sua abitazione nel rione Perrino di Brindisi: il giovane, raggiunto in via Tevere dal killer armato di una calibro 7,65, ha precedenti per furto risalenti al 2018 e alla scorsa estate. Sull’omicidio indaga la Squadra mobile della polizia, allertata dal padre della vittima che aveva lanciato un appello sui social per ...

Beppe Grillo - disastro in famiglia. Il figlio 19enne Ciro indagato per violenza sessuale di gruppo : "violenza sessuale di gruppo". Ciro Grillo, figlio 19enne di Beppe Grillo, è indagato insieme a tre amici per un rapporto denunciato come "non consenziente" da una ragazza svedese, modella 20enne. Il fattaccio, spiega la Stampa, sarebbe accaduto lo scorso 16 luglio nella villa sarda del comico e fon

Usa - 19enne rientra a casa per prendere la borsetta e viene uccisa dai cani dei vicini : Adrieanna McKenna O'Shea era una ragazza americana solare, piena di tanti propositi per la sua vita. Amava fare la cheerleader, ma il 23 agosto scorso una dimenticanza le è costata praticamente la vita. Il dramma si è verificato nello stato del Tennessee, precisamente nella città di Knoxville. La giovane, che aveva 19 anni, era uscita di casa, poi però vi aveva fatto rientro, in quanto aveva dimentica la sua borsetta. La O'Shea però, non appena ...

Rientra in casa per prendere la borsa ma è attaccata dai cani dei vicino : 19enne sbranata e uccisa : Adrieanna McKenna O'Shea, studentessa e cheerleader di Knoxville, in Tennessee, è morta sbranata dai 5 cani del vicino. L'attacco si è verificato lo scorso 23 agosto quando la ragazza aveva dimenticato una borsa in casa ed era tornata indietro per riprenderla. Un testimone ha raccontato di averla sentita mentre urlava chiedendo aiuto. Il decesso è avvenuto una settimana dopo a causa delle lesioni riportate.Continua a leggere

Taranto - l'auto finisce fuori strada in curva : perdono la vita un 18enne e un 19enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri 4 settembre nel primo pomeriggio, precisamente dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13:30, a Massafra, nel tarantino, dove un'auto è improvvisamente uscita fuori strada in una curva sulla strada che conduce a Chiatona. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il sinistro ha provocato anche due vittime: si tratta di due giovanissimi di 18 e 19 anni. Le cause di quanto successo sono ancora ...

Villeurbanne - 19enne ucciso e 9 persone ferite da un aggressore armato di coltello : L’aggressione avvenuta vicino a una stazione della metropolitana. Un feritore subito catturato, il complice in fuga