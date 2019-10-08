Elisabetta Canalis e George Clooney, dopo anni la verità: ecco perché ...Pago e Serena Enardu: La notizia bomba dopo Temptation Island VipStava attraversando la strada assieme alla mamma! bimbo di 8 anni ...Taglio parlamentari è legge, ok Camera : Fatto storicoTutti gli scandali della royal family Trovati nel cesto del pane dei filmati inediti dei Beatles Tina Cipollari: Mai amica di Gemma, dice che sono cicciona La svolta di Francesco Monte : Dopo il cannagate si dedica al buddismoMai vista così! La svolta sexy di Sonia Lorenzini Luigi Mastroianni beccato con Mara Fasone in un locale... scoppia il ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 | 00 SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20:00 (Di martedì 8 ottobre 2019) SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO  CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO E VIA DI MALAFEDE   E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO, IN USCITA DA Roma  RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA  CODE  SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO, VERSO LO STADIO TRA TIBURTINA ESALARIA,  E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 ANCORA QUALCHE DISAGIO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL  RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LAURENTINA E APPIA E  IN INTERNA TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA  LAVORI QUESTA NOTTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD,  A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18:30 - #Traffico #08-10-2019 #18:30 - damianomorosi : Vorrei fare una domanda ma non so a chi farla: quando verrà chiusa la voragine che sta isolando via #Torrevecchia f… -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 30 : ANCORA INTENSO IL Traffico SULLE STADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO PURTROPPO GLI INCIDENTI. PRORIO PER INCIDENTE CODE SULLA VIA SALARIA E ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENRI SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DEI PREATI FISCALI E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST , RALLERNTAMENTI A TRATTI IN USCITA DA Roma DA PORTONACCIO A TOR CERVARA LUNGHE CODE SULLA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 00 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL  RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA   SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 30 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL  RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA   SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA   VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  ANCHE LUNGO LA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO  SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA   VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 00 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST,  VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA  E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA CASILINA NEI PRESSSI DEL RACCORDO ANULARE DIREIZONE FUORI Roma  SUL RACCORDO ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 16 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE  SULLA TANGENZIALE EST,  Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO  OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA.  SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE  SULLA TANGENZIALE EST,  Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO  OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA.  SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA  Traffico RALLENTATO  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA   SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA  Traffico RALLENTATO  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA   SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...

  • Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero

    Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA  LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA  DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI  VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA  LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA  DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI  VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI  PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA  NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA  NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI  PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA  NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA  NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!