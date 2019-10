Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSOCENTRO, IN USCITA DARALLENTAMENTI PERTRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA CODE SULLA TANGENZIALE EST PERINTENSO, VERSO LO STADIO TRA TIBURTINA ESALARIA, E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 ANCORA QUALCHE DISAGIO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LAURENTINA E APPIA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ ...

