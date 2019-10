Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan | curriculum e modulo

Fonte : gqitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Marco Giampaolo esonerato,è ildel. In casa rossonera è scattata l’ennesima rivoluzione, e dopo due giorni di riflessione la dirigenza ha deciso di voltare pagina affidando la panchina all'exdi Lazio, Inter e Fiorentina. Una scelta che premia il carattere schivo (ma non remissivo) di un uomo che ha sempre amato più il dialogo delle urla, più il confronto con lo spogliatoio che l'imposizione delle regole. Chi è stato allenato dagli riconosce umanità e competenza, in cui l'armonia all'interno della squadra è la chiave per vincere sul campo. E ilne ha bisogno. A Firenze ha vissuto in prima persona il dramma della morte di Davide Astori, e se lo spogliatoio viola ha retto all'urto è stato anche e soprattutto per merito suo, che ha rimesso assieme i ...

SkySport : ? #UltimOra #Milan ? Difficoltà per l'accordo con #Spalletti ?? Stefano #Pioli è il primo nome in alternativa… - pisto_gol : Luciano Spalletti utilizza il 4:2:3:1 e il trequartista. Che al Milan non c’è. Stefano Pioli ha più esoneri-Palermo… - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? Stefano #Pioli primo nome per la panchina ?? Incontro domani a #Milano #SkySport #SkySerieA -