PUBG Mobile | è guerra contro i cheater | 10 anni di ban per chi viola le regole

PUBG Mobile fa il botto : le entrate hanno raggiunto un miliardo di dollari - crescendo del 540% rispetto al 2018 : Il Battle Royale di Tencent, PUBG Mobile , insieme al suo marchio cinese Game for Peace hanno raggiunto entrate per un miliardo di dollari in tutto il mondo dal lancio del titolo originale nel febbraio 2018 , secondo i dati della società di analisi Sensor Tower.Tencent ha rinominato PUBG Mobile a maggio dopo che il blocco dell'approvazione della licenza e le rigide restrizioni delle leggi cinesi hanno lasciato il gioco senza licenza e incapace di ...

PUBG Mobile si aggiorna con la modalità Infezione Zombi : PUBG Mobile si aggiorna proprio in questi giorni con la modalità Infezione Zombi, con la quale entreranno a far parte del celebre battle royale per dispositivi mobili anche i non-morti.Il titolo Mobile, disponibile sia per iOS che per Android, sarà presto aggiornato con una serie di nuovi contenuti, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli e le novità in arrivo: Leggi altro...