Pensione anticipata | età 62 anni e 30 di contributi | la propone Nannicini

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Se è vero, come emerge tra ultime ipotesi e ultime dichiarazioni dalle stanze di governo, che quota 100 non verrà rinnovata dopo il 2021, molti lavoratori potrebbero subire una pesante penalizzazione. Si torna prepotentemente a parlare di scalone, un termine che danon si sentiva in materia Pensioni. Nel gergo previdenziale, per scalone si vuole intendere un lasso temporale che una nuova normativa impone su una precedente che viene stoppata. Successe così nel 2004, quando la riforma Maroni spostò di colpo l'età pensionabile da 57 a 60. Potrebbe accadere lo stesso se davvero la sperimentazione di quota 100 cessasse di esistere nel 2022. In pratica per tutto il 2021 si potrebbe uscire già con 62di età e 38 di, mentre nel 2022 si dovrebbe aspettare 67di età come legge Fornero impone. C'è chi parla quindi di scalone di 5tra un lavoratore del 1959 ...

