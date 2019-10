Chiara Ferragni | Matilde Brandi svela un retroscena e fa una gaffe in tv

Fonte : dilei

(Di martedì 8 ottobre 2019)unsue fa unain diretta a Vieni da Me. La showgirl e ballerina è stata uno dei volti televisivi più amati degli anni Novanta. Oggi continua a praticare danza, recita a teatro, ma soprattutto è mamma delle gemelle Sofia e Aurora, nate nel 2006 dall’amore per Marco Costantini. Dopo la nascita delle figlie, lasi è presa una pausa dalla tv, allontanandosi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia. In questi giorniè stata ospite di Vieni Da Me per presentare il suo prossimo progetto teatrale. Nel corso di una chiacchierata con la conduttrice, la ballerina hato di aver incontrato. La showgirl ha raccontato di essere andata alla prima di Unposted, l’ormai celebre documentario che racconta la vita della star di Instagram, e di essere stata costretta dalle figlie a chiederle un ...

Novella_2000 : Matilde Brandi vs Chiara Ferragni: ecco perché e cosa è accaduto - tuttidormano : RT @mynameismichela: NO VABBÉ RAGA MA COME SI FA A NON AMARE CHIARA FERRAGNI MI FA MORIRE - matteo030116 : RT @mynameismichela: NO VABBÉ RAGA MA COME SI FA A NON AMARE CHIARA FERRAGNI MI FA MORIRE -