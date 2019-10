Accoltella il nipote all’uscita del bagno perché ci aveva messo troppo tempo

Fonte : baritalianews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un uomo, Dan Johnson hatodelil, un ragazzo di 29 anni. L’uomo ha spiegato il motivo del folle gesto, ilci stava mettendoad uscire dal. Il ragazzo è statoto nella contea di Volusia in Florida. A soccorrere il 29enne è stata la Polizia che ha trovato il ragazzo in un lago di sangue con varie ferite allo stomaco e alla schiena. Lo zio ha aggredito il ragazzoera stanco di aspettare il proprio turno. L’uomo ha iniziato a battere violentemente e insistentemente contro la porta fin quando il ragazzo è uscito. Una volta uscito, lo zio gli ha inferto diverse coltellate. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla dello zio che imprecava contro il. L’uomo è stato fermato e portato in carcere dove dovrà difendersi dall’accusa di tentato omicidio ...