Trieste | gli spari e il tentativo di fuga del killer Alejandro Meran | i video diffusi

Sparatoria Trieste - gli spari e il tentativo di fuga di Alejandro Meran : i video diffusi dalla polizia : La questura di Trieste ha diffuso il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza sia nell’atrio e all’esterno dell’edificio, hanno ripreso la Sparatoria avvenuta venerdì che è costata la vita ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Nelle immagini si vede parte della conflitto a fuoco e il tentativo di fuga dell’assassino, Alejandro Stephan Meran. Secondo il questore durante la Sparatoria si è ...

Chef Rubio - dopo le polemiche sulla sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo programma : Le polemiche che lo hanno investito negli ultimi giorni, scatenatesi dopo i commenti sulla vicenda dei due poliziotti uccisi a Trieste, non hanno fatto bene agli ascolti del programma di Chef Rubio....

Trieste - il dolore degli agenti : "Massacrati barbaramente" : Giuseppe De Lorenzo Matteo Demenego e Pier Luigi Rotta uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran. Le indagini proseguono. E i colleghi esprimono il loro cordoglio Il dolore, il cordoglio, la paura che possa accadere di nuovo. Ma anche la rabbia. I sentimenti che circolano in ambienti di polizia, dopo l'uccisione di due colleghi nella questura di Trieste, sono più o meno questi. E sono condivisi da molti. Non è un caso se da più parti ...

“Dormite tranquilli - ci siamo noi”. L’ultimo video degli agenti uccisi a Trieste : “Dormite sonni tranquilli, c’è la Volante 2”. E’ il messaggio che Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi venerdì in questura a Trieste, avevano registrato con un video in una delle tante notti in servizio. “Buonasera… Dopo tanto tempo i Figli delle Stelle sono tornati, siamo qui -dicono i due agenti nella breve clip-. Voi dormite sonni tranquilli, c’è la Volante 2. E’ tutto a posto, ...

Vittorio Feltri sugli agenti uccisi a Trieste : "Mandano i poliziotti al macello poi li piangono" : Siamo alle solite. Un delinquente, forse malato di mente, aggredisce due poliziotti, li disarma in questura e li fredda. Ci si domanda come sia possibile che giovanotti in divisa, robusti e prestanti, siano stati sorpresi e soppressi da un ragazzotto che aveva appena rubato un ciclomotore o uno scoo

Sparatoria Trieste - “Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi” : la questura ricorda gli agenti uccisi con un loro video sulla volante : “Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella Sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura ...

Trieste - sparatoria in questura - la pm : «Era lucido - puntava gli agenti» : L’assassino è guardato a vista in ospedale. Nell’ordinanza si rileva l’assenza di riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell’uomo, avanzata dalla madre