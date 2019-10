Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma, 7 ott. (Labitalia) – “Uno svilupponon è solo una necessità dal punto di vista etico, sociale, ambientale. Ma è anche un’importante di crescita per le imprese e, più in generale, per l’intero sistema economico. Perché sostenibilità è sinonimo di competitività”. E’ quanto ha evidenziato il vicepresidente vicario di, Andrea, oggi a Roma in occasione dell’Eurochambres economic forum (Eef).“In Italia – ha affermato – quasi il 25% dell’imprese industriali e terziarie ha abbracciato la green economy per superare la crisi e investire sul futuro. Queste realtà mostrano una migliore presenza sui mercati esteri, assumono di più e sono più competitive rispetto alle altre”. “Le Camere di commercio italiane – ha aggiunto– insieme alle altre europee ...

TV7Benevento : Prete (Unioncamere): 'Sviluppo sostenibile opportunità di crescita'... - UnioncamereER : RT @unioncamere: Andrea Prete, vice presidente vicario di #Unioncamere, interviene alla sessione di apertura dell’#EEF2019: 'Le #Cameredico… - Domenico_Marra : #Lavoro Sostenibilità: Prete (Unioncamere), 'sviluppo sostenibile opportunità di crescita' -