Pavia | aggredisce e ferisce ragazzo di 18 anni con un taglierino | arrestato

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Ha iniziato a minacciare senza motivo alcuni passanti in pieno centro a Vigevano, in provincia di, fin quando non ne ha accoltellato uno con un. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno inseguito l'uomo, un argentino di 61, lo hanno disarmato e a