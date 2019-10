Nori | il cane dal volto umano diventa una star del web con migliaia di follower

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 7 ottobre 2019) C’è chi lo ha chiamato “ildal”. La sua foto, ormai virale nel web, non è stata ritoccata: ha un musetto che ricorda una persona. Lui è, un Aussiepoo e vive a Seattle, negli Stati Uniti. E’ un misto tra un barboncino e un Toy Australian Shepard. Ha grandi occhi color nocciola e labbra che sembrano comporre un sorriso dai tratti umani. Per Kevin e Tiffany, i suoi proprietari, ormai è un’abitudine vedere come il loro cagnolino attiri l’attenzione. Sui social èto una, tanto da avere un suo profilo Instagram. “Quando era un cucciolo, non potevamo fare più di un isolato senza che qualcuno ci fermasse a fare domande su di lui”, commenta Kevin, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Daily Mail spiegando come ciò siato “meno frequente” da quando è invecchiato. “Ma spesso ...

