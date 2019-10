Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Nei 12 giorni successivi al 20, inizio delle proteste che hanno nuovamente scosso l’, sono state arrestate2,3mila persone: manifestanti fermati in piazza, persone prese a caso ai posti di blocco istituiti nelle principali città del paese, ma anche “bersagli” più specifici quali avvocati per i diritti umani, giornalisti, attivisti ed esponenti politici. Pochi da allora sono stati i rilasci. Secondo il Centro egiziano per i diritti economici e sociali, almeno 2285 arrestati sono oggetto di sei separate inchieste ma ben 2268 di loro sono indagati nell’ambito del caso 1338/2019 per “assistenza a un gruppo terrorista” e “diffusione di notizie false”: ciò vuol dire che, se si arriverà a giudizio, ilassisterà al più grande procedimento penale della storia egiziana per fatti relativi a manifestazioni di piazza. Tra gli arrestati, ci sono110 minorenni ...

RaiNews : #Egitto, proteste di piazza contro il presidente Al-Sisi. Secondo quanto riportano le organizzazioni per la tutela… - Cascavel47 : Egitto, oltre 2mila arresti dal 20 settembre. E intanto il mondo tace - Raindog2704 : RT @Maverick_1956: Promemoria: 46 anni fa come oggi Siria ed Egitto supportati da corpi di spedizione di: Giordania Iraq Arabia Saudita Lib… -