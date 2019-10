Viviamo in un mondo brutale | ma mi diverte parlare con tutti Intervista a

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Una distesa di pini marittimi “la cui vera bellezza può essere percepita solo da quest’altezza” e uno dei panorami più belli di Roma al tramonto che con i suoi giochi di luce la illumina al meglio. Quei raggi entrano anche dalle grandi finestre quadrate del salone in cui siamo e vanno ad esaltare la bellezza e il fascino innato della padrona di casa, a cominciare dal colore dei suoi occhi che è il blu ottanio. Lei è la contessa Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, classe 1934, la prima donna in Italia ad aver fatto la produttrice cinematografica, la prima ad aver osato e che si è battuta per farci conoscere e vedere film che nessuno qui voleva produrre, a cominciare, ad esempio, da “Belle du Jour”, senza dimenticare “Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, con cui vinse poi due Premi ...

