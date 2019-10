Moggi | “Il mio rimprovero a Conte ai tempi del Siena gli fece spiccare il volo”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Su Libero Lucianoscrive del derby di stasera tra Inter e Juve e soprattutto di Antonio, ex juventino oggi sulla panchina nerazzurra. Il derby d’Italia, come lo definì Gianni Brera, è cambiato molto negli anni. Soprattutto quando Calciopoli ha fatto passare l’egemonia “dalle salde mani juventine a quelle tremolanti interiste” Ma dopo un breve periodo di supremazia che permise all’Inter di fare il Triplete agevolato dalle decisioni del commissario Rossi, “ben presto l’Interritorno nell’alveo di quella mediocrità dalla quale era riuscita ad emergere non certamente per meriti sportivi”. La Juve, nel frattempo, “riprogrammava la sua rinascita per uscire dalle macerie in cui l’avevano fatta piombare” Gli ultimi otto anni costellati da vittorie sono la testimonianza “dello spirito indomito” del club. Per riportare ...

