De Siervo | “La tecnologia utile contro il razzismo Saremo i primi a dotare le panchine

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Tolleranza zero nei confronti dei razzisti“. Chiaro e deciso l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De, che parla dinegli stadi, in rapporto alla, durante l’EY Capri Digital Summit. “Negli stadi – dice – ci sono i razzisti e noi li andremo a prendere uno a uno. Lace lo consente. La Lega Serie A utilizzerà l’innovazione tecnologica per combattere ilnegli stadi, in particolare un sistema di riconoscimento visivo che ci consentirà di individuare i soggetti responsabili di atti di discriminazione e violenza. Andremo a prendere queste persone e faremo in modo che non entrino più in uno stadio italiano”. Ma non solo: “– prosegue – la prima Lega al mondo aledi un tablet. Con l’intelligenza artificiale gli allenatori ...

