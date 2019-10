Centrodestra | vertice tra Berlusconi | Salvini e Meloni “Più coordinamento in Parlamento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza”. I leader dei tre partiti ditornano a sedersi allo stesso tavolo. Silvio, Matteoe Giorgiahanno partecipato a una Milano, domenica pomeriggio e al termine del faccia a faccia hanno firmato una nota congiunta: “Ilsi rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario”. E accusano la maggioranza Pd-M5s “che esiste solo nel Palazzo, che si è già rivelata inadatta a governare le complessità del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza”. Quindi, spiegano, “ci opporremo alle sue ricette sbagliate grazie anche ad un maggiordelle opposizioni in”. Perché, affermano, “è di tutta evidenza che questo esecutivo ...

