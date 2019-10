Trieste | post di chef Rubio scatena bufera Fratello di Demenego | ti auguro di perdere un

Poliziotti uccisi a Trieste - sparati cinque colpi : disposto il sequestro delle fondine : Il giorno dopo la sparatoria negli uffici della Questura di Trieste la ricostruzione di quello che ha portato alla morte di due agenti è più chiara. Pierluigi Rotta è stato colpito due volte: al lato sinistro del petto e all’addome, Matteo Demenego, tre volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, che si trovava all’interno dell’edificio per un’indagine per furto, è riuscito a ...